قائمة "القدس موعدنا" تدين حملات الاعتقالات في الخليل والتي طالت أحد مرشحيها

غزة /سما/

أدانت قائمة (القدس موعدنا) عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والتي كان آخرها الحملة التي طالت عددًا من الأسرى المحررين في جبل الخليل، ومن بينهم المرشح عن القائمة للانتخابات التشريعية فادي عمرو.

وأكدت القائمة في بيانٍ أصدرته اليوم الأربعاء، على أن تلك الاعتقالات الهادفة إلى إشاعة الخوف والترهيب في أوصال الجمهور الفلسطيني لن تفلح في تحقيق أهدافها، ولن تعيد أجواء الضفة الغربية إلى الوراء، أو تبقيها في حالة عجز وجمود على صعيد النشاط الوطني، وخاصة في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال، وسياساته التهويدية والاستيطانية في الضفة والقدس، لاسيما في حي الشيخ جراح، الذي يبث للعالم رسالة صموده وتشبثه بحقه في وجه آلة الإرهاب الصهيونية.

وأشارت إلى أن استهداف الاحتلال للحياة السياسية الفلسطينية والسطوة عليها بمنع الانتخابات في القدس، واعتقال مرشحي القوائم، يتطلب موقفًا من الحكومات والشعوب الصديقة لشعبنا والمؤسسات الدولية بلجم عدوان الاحتلال ومحاسبته على تعطيل الحياة السياسية لشعبنا.