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الخارجية: تسجيل 5 إصابات بفيروس "كورونا" المتحور في صفوف الجالية الفلسطينية بالهند

الأربعاء 05 مايو 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل 5 إصابات بفيروس "كورونا" المتحور في صفوف الجالية الفلسطينية بالهند



رام الله /سما/

أعلن مستشار وزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5 إصابات بفيروس "كورونا" المتحور بصفوف جاليتنا في الهند.

وأشار إلى أن 3 إصابات تم تسجيلها في صفوف الطلبة الذين يدرسون في جامعة اندرا براديش، ليرتفع عدد الإصابات بين صفوفهم إلى 6، وحالتهم الصحية مستقرة ويتماثلون للشفاء، فيما سجلت إصابتان في صفوف كادر السفارة، ليرتفع عدد الإصابات بينهم إلى 6 ووفاة واحدة سابقة.

وأفاد بأنه تم تعقيد السفارة، فيما يتابع سفيرنا لدى الهند أوضاع المصابين الصحية وأوضاع الجالية، ويقدم كل مساعدة ممكنة للمحتاجين من أفراد الجالية والطلبة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المضيفة والأطر والمؤسسات الفلسطينية.

وأضاف السفير الديك ان عدد الإصابات يرتفع في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 13331، فيما سجلت 403 حالات وفاة سابقة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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