رئيس الوزراء: الانتخابات قرار فلسطيني استراتيجي.. وفي هذه الحالة سيصدر الرئيس مرسوم بموعدها

رام الله /سما/

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء، على أن إجراء الانتخابات قرار فلسطيني استراتيجي.

وجاء ذلك لدى لقاء عقده في مكتبه برام الله، مع منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط لين هاستينغز.

وبحث رئيس الوزراء ملف اللقاحات مع المسؤولة الأممية، وأطلعها على آليات توزيعه وفق الأولويات، علما أن دفعة بمئة ألف طعم ستصل خلال اسبوعين من آلية "كوفاكس"، وسيبدأ خلال الشهر المقبل وصول الكميات التي تم شراؤها من أموال الخزينة العامة ليتم تطعيم غالبية المواطنين والوصول إلى المناعة المجتمعية بحلول شهري آب وأيلول.

وأكد اشتية، على أهمية متابعة تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية الذي وثق سياسات الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلية، وقيام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بواجبها في وضع حد للسياسات الإسرائيلية ودفع ثمن جرائمها.

ودعا رئيس الوزراء المسؤولة الأممية إلى مواءمة خطط مؤسسات الأمم المتحدة مع الخطط الوطنية، مطلعا إياها على وثائق التنمية الوطنية التي أنجزتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع مختلف الشركاء، وتتمثل في خطة تنمية فلسطين والتنمية بالعناقيد والخطط القطاعية وهي عبارة عن 41 وثيقة ترسم السياسات العامة للحكومة الفلسطينية.

وقال إن إجراء الانتخابات بالقدس جوهري لأنه بالتنازل عن هذا الأمر نكون قد انزلقنا لما جاء في "صفقة القرن". ودعا الأمم المتحدة ومؤسساتها لمزيد من الضغط على إسرائيل.

وأضاف: "في الوقت التي تسمح وتضمن إسرائيل إجراء الانتخابات بالقدس سيصدر الرئيس المرسوم بموعدها، ونريد ضغطا دوليا جادا على إسرائيل للسماح لنا بعقدها".