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المالية تفتح باب تسديد رسوم طلبة جامعة الأمة من المستحقات

الأربعاء 05 مايو 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية تفتح باب تسديد رسوم طلبة جامعة الأمة من المستحقات



غزة /سما/

أعلنت وزارة المالية في غزة عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة الأمة من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وقالت الوزارة، إنه بإمكان الطالب (الموظف نفسه, أب، أم، أخ, أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة) الاستفادة بنسبة 50% من الرسوم الفصلية من مستحقات ذويه حسب الاتفاق المبرم مع الجامعة, وسيكون التسجيل متاحاً يومياً خلال فترة التسجيل اليومية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وخلال أيام الدوام الرسمي للجامعة فقط.

وذكرت أن باب التسجيل الالكتروني سيغلق يوم الاثنين 31/5/2021 وذلك بالدخول على موقع وزارة الماليةwww.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (طلبات تسديد رسوم جامعية).

#غزة #وزارة المالية #مستحقات الموظفين #طلاب جامعة الأمة #جامعة الامة

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