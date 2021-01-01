النفط يقترب من 70 دولارا مدعوما بالتفاؤل بشأن تعافي الطلب في الاقتصادات الغربية

واشنطن /سما/ (د ب أ)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لليوم الثالث، وسط توقعات بارتفاع الطلب مع إعادة فتح الاقتصادات الغربية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية تموز 92 سنتا، بنسبة 1.3%، إلى 69.80 دولارا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم حزيران 85 سنتا، بنسبة 1.3%، إلى 66.54 دولارا للبرميل. وسجل الخامان في وقت سابق اليوم أعلى مستوى لهما منذ منتصف آذار.

ويراهن المستثمرون على أن تخفيف قيود الإغلاق في الولايات المتحدة ومناطق في أوروبا، على خلفية توسيع حملات التطعيم، يمكن أن يعزز تعافي الطلب على الوقود خلال أشهر الصيف.

وعوض تحسن التوقعات المخاوف من ارتفاع إمدادات النفط القادمة من دول تحالف "أوبك بلس" وتراجع الطلب في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، والتي تكافح للسيطرة على موجة قاسية من الارتفاعات في إصابات كورونا.

كما تلقت أسعار الخام دعما من بيانات أظهرت انخفاضا كبيرا في المخزونات الأمريكية.

وأفاد معهد البترول الأمريكي الليلة الماضية, بأن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 نيسان. وهو أعلى بكثير من توقعات المحللين.

وينتظر المتعاملون بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا لتحديد التوجه في الفترة التالية.