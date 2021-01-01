جامعة الإمارات تدشن "برنامج التعليم ‏التنفيذي" للعام 2021‏

تحت رعاية معالي زكي أنور نسيبة – المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الامارات الليلة الماضية " برامج التعليم التنفيذي" للعام 2021 ، بحضور سعادة محمد عبدالجليل الفهيم – رئيس المجلس الاستشاري بالكلية – مجموعة الفهيم .
كما حضر حفل الاطلاق في فندق سانت ريجيس أبوظبي عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين ، والدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي بالإنابة، وجوهان بيرجر مدير تطوير الأعمال لكلية الإدارة والاقتصاد " البرنامج التنفيذي"، وعدد من المسؤلين والأكاديمين بالجامعة،
وفي كلمة معالي زكي أنور نسيبة- الرئيس الأعلى للجامعة والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد مراد –قال " يعد تدشين برنامج جديد للتعليم التنفيذي في جامعة الإماراتِ العربية المتحدة مناسبة تدعو للاحتفال وذلك لأهميته المتمثلة في مجالات ثلاث: وهي أهمية التعليم ذو الأثر الممتد على مدى الحياة،وأهمية التطوير المهني للاستعداد الوظيفي لمن يتولون دور القيادة في مختلف المهن والقطاعات الحكومية والصناعية والتجارية وقطاع الإعمال،
واشار إلى أهمية وجود قادة يتمتعون بمهارات ومعارف وجاهزية للمستقبل في القطاعات المهنية والحكومية والصناعية والتجارية وقطاع الأعمال، وكذلك مواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بكثافة التغييرات وسرعتها في مجالات الأعمال والصناعة والتي تأتي نتيجة للاختراعات العلمية والابتكارات التكنولوجية والترابط العالمي ما بين كافة مستويات المجتمع والاقتصاد."
وأشار الرئيس الأعلى للجامعة في كلمته إلى دور القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وحرصها على الأمور المتعلقة التي من شأنها توجيه التنمية في دولة الإماراتِ العربية المتحدة على مدى الخمسينَ عامًا القادمة، ضمن رؤيتِها المئوية 2071، من خلال الحفاظ على التوجه المستقبلي والإدارة الفطنة، والعمل على النهوض بالقدرات البشرية والعمل الإنتاجي، و تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال التنوع والاستثمار بالإضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والرفاهية الاجتماعية،
وأكد أن هذه التحديات تستدعي تطوير المهارات القيادية على جميع المستويات وفي جميع القطاعات.
وبدوره أوضح جوهان بيرجر – مدير تطوير الأعمال "لبرامج التعليم التنفيذي" بالكلية أن المنهج العلمي للتعليم التنفيذي ومتطلباته ومساراته المختلفة قادرة على تعزيز وتطوير قادة أعمال في دولة الإمارات وإعداد مجموعة من المديرين الموهوبين في جميع التخصصات الإدارية، حيث اعتمدت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات على المستوى المؤسسي إعادة ابتكار وتبسيط التعلم مدى الحياة كمجال ذو أولوية أساسية في استراتيجيتها، وبالتالي فإن إطلاق وظيفة التعليم التنفيذي في الكلية هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الجامعة.