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ريفلين يبدأ مشاوراته لتكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد فشل نتنياهو

الأربعاء 05 مايو 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين يبدأ مشاوراته لتكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد فشل نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

بدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، مشاوراته مع مختلف الأحزاب بهدف تكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة بعد فشل بنيامين نتنياهو زعيم الليكود بتكشيلها وإعادته للتكليف الذي منح له لمدة 28 يومًا عند منتصف الليلة الماضية.

والتقى ريفلين مع يائير لابيد، زعيم حزب هناك مستقبل، ونفتالي بينيت زعيم حزب يمينا، حيث طلب كل منهما أن يتم تكليفه بتشكيل الحكومة، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وقال لابيد إنه سيعمل كل ما بوسعه من أجل تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية.

وناشد ريفلين الكتل المختلفة إبلاغه حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بتوصيتها بشأن الشخصية الجديدة التي سيحال إليها كتاب التكليف.

وقرر حزب "أمل جديد" بزعامة جدعون ساعر التوصية بشخصية لابيد لتسند إليه مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

فيما أكد بتسلئيل سموترتيش أنه لا يزال يعمل جاهدًا لمنع تشكيل حكومة يسار، ورفض ما نشر من فكرة لضمه إلى حكومة بالتناوب بين بينيت ولابيد في وقت لاحق.

وأجرى لابيد ومقربون إليه الليلة الماضية محادثات مع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس وحثوه على أن يوصي بشخصية لابيد لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأفيد بأن القائمة العربية الموحدة اشترطت دعمها إلى لابيد بالتوصل أولاً إلى اتفاق مع يمينا على تشكيل حكومة.

هذا وألغيت جلسة اللجنة المنظمة للكنيست التي كانت مقررة اليوم، حيث ينظر إلى هذه الخطوة بأنها تأكيد على أن فكرة الانتخابات المباشرة لرئاسة الوزراء حذفت من جدول الأعمال.

#رؤوفين ريفلين #تشكيل الحكومة الاسرائيلية

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