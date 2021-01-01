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في رسالة تحذير.. 0404: حماس تطلق صواريخ تجريبية جديدة باتجاه البحر

الأربعاء 05 مايو 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
في رسالة تحذير.. 0404: حماس تطلق صواريخ تجريبية جديدة باتجاه البحر



القدس المحتلة /سما/

أطلقت حركة "حماس" ثلاثة صواريخ صوب البحر، اليوم الأربعاء، في خطوة فسرتها إسرائيل على أنها رسائل من الحركة في حال أقدمت على أي انتهاك بحق حي الشيخ جراح في مدينة القدس.
 
وقال موقع 0404 العبري: إنه بشكل غير اعتيادي أطلقت حماس رشقات صاروخية تجاه البحر، وهي تحذيرات لإسرائيل لما يجري في القدس.
 
وكانت القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف وجه "تحذيرًا أخيرًا" لإسرائيل، على خلفية مواصلة اعتداءاته في حي الشيخ جراح في القدس.
 
وقال الضيف في رسالة له، نشرها الناطق الإعلامي "أبو عبيدة" على حسابه بـ"تلغرام"، "يوجه قائد الأركان تحذيراً واضحاً وأخيراً للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً".

#حركة حماس #صواريخ غزة #بحر غزة #محمد الضيف #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي

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