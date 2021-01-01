خريشي يسلم رسائل للمفوض السامي والمقررين الخاصين حول الوضع في الشيخ جراح

جنيف /سما/

سلم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إبراهيم خريشي، رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان موجهة من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول تطورات الوضع في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

كما أرسلت بعثة فلسطين رسائل إلى المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في فلسطين، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمقرر الخاص بالمشردين داخليا، والمقرر الخاص لأشكال العنصرية المعاصرة، مطالبة بضرورة التحرك والضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف انتهاكاتها في فلسطين بشكل عام وفي القدس وحي الشيخ جراح بشكل خاص، وذلك مع اقتراب عملية التهجير والتشريد للعائلات الفلسطينية هناك من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، وبتوجيه من المسؤولين وما يسمى "القضاء الإسرائيلي".

كما سلم سفير فلسطين في سويسرا رسائل مماثلة إلى وزير خارجية سويسرا اغناسيو كاسيس بصفتها البلد الوديع لاتفاقيات جنيف، وإلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس البرلمان السويسري، مطالبا بضرورة التحرك الفوري والعمل على وقف الاستفزازات وانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال في القدس وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة وفي ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على دور العبادة والمصلين كما حصل في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

كما أرسلت بعثة دولة فلسطين في جنيف رسائل إلى عدد من حملة الولايات الخاصة بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحرية الدين والعبادة، مطالبة بضرورة إدانة هده الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وحقه بممارسة الشعائر الدينية خاصة في شهر رمضان المبارك وأعياد القيامة المجيدة، وكذلك ضرورة تقديم تقارير حول حرية العبادة وانتهاكاتها من قبل إسرائيل، وكذلك مطالبة المقررين الخاصين بضرورة تنظيم زيارة مشتركة للمعنيين منهم بزيارة فلسطين والاطلاع عن كثب على الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ومعاناة الشعب الفلسطيني جراءها.

كما سلم السفير خريشي رسالة حول نفس الموضوع من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الى رئيس المجلس الوطني الفدرالي السويسري ادرياس اييبي.