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وزير التربية والقنصل الفرنسي يؤكدان على تعزيز اللغة الفرنسية في المدارس

الأربعاء 05 مايو 2021 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع القنصل الفرنسي العام في فلسطين رينيه تروكاز، آليات تعزيز اللغة الفرنسية في المدارس الفلسطينية الحكومية وتطوير آفاق الشراكة بين البلدين على مستوى التعليم.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام التعليم العام صادق الخضور، ومدير عام تربية رام الله والبيرة باسم عريقات.

وأكد عورتاني، أهمية هذا اللقاء الذي يفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في هذا السياق، مؤكداً على عمق الشراكة التي تجمع البلدين، لافتاً إلى أن الوزارة تركز على تعزيز تعليم اللغات في مدارسها؛ نظراً لأهمية ذلك على الصعيدين الثقافي والتربوي.

من جانبه، أعرب تروكاز، عن سعادته بالشراكة مع وزارة التربية، على صعيد تعليم اللغة الفرنسية، وتنفيذ عدة برامج تخدم التعليم، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع سيعقبه تشكيل لجنة مشتركة؛ لبلورة تصور يخدم توجهات تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية.

#القنصل الفرنسي #وزير التربية والتعليم #اللغة الفرنسية

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