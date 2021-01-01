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هذا ما يخطط له التعليم بغزة حال استمرت تداعيات كورونا

الأربعاء 05 مايو 2021 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما يخطط له التعليم بغزة حال استمرت تداعيات كورونا



غزة / سما /

قال د. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الاربعاء  ان هناك احتمالية بدخول العام الدراسي القادم بنفس الظروف الحالية في ظل تداعيات الحالة الوبائية.

وقال مطر خلال تصريحات لإذاعة صوت الأقصى هناك دراسة الفئات الأكثر تضرراً من الجائحة تقوم عليها الوزارة وترتكز على صفوف المرحلة الأساسية من الأول حتى الرابع لدعم برامج التعليم.

وبين ان الوزارة لديها تواصل مع العديد من المؤسسات والجهات لتوفير الدعم اللازم لتطبيق برامج التعليم الصيفي وتنفيذها خلال فترة الإجازة الصيفية لطلبة الصفوف الدنيا كأولوية.

واشار الى ان الوزارة لديها خطة بديلة في حال لم يتوفر الدعم اللازم لتطبيق برامج التعليم الصيفي وهو أن يتم توفيرها من قبل الوزارة ذاتها.

أوضح ان هناك مشاريع قدمتها الوزارة حول برامج التعليم لدى العديد من الجهات وهناك موافقات مبدئية عليها، لكن بدون قرارات نهائية باعتمادها حتى اللحظة ونأمل أن يكون ذلك قريباً.

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