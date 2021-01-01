"ضهير": الرعاية الأولية تعمل على ثلاث مرتكزات لمواجهة "كوفيد19"

غزة / سما /

قال د. مجدي ضهير نائب مدير الرعاية الأولية، إن الإدارة العامة للرعاية الأولية تواصل جهود متواصلة ومكثفة لمواجهة "كوفيد 19".



وعملت الإدارة العامة للرعاية الأولية، على ثلاث مرتكزات أساسية من خلال الخطة التي تعمل بها وزارة الصحة الفلسطينية والتي تمثلت في سحب العينات، والتطعيم، ومتابعة المراكز الصحية للرعاية الأولية.



وأوضح د.ضهير أن الاتجاه الأول تمثل من خلال متابعة عمل فرق الاستجابة السريعة من جمع العينات والتي بلغ اجمالي السحب خلال الربع الأول للعام الحالي نحو (164) ألف عينة.



وأما الاتجاه الثاني، أشار بأنه تم توسيع الفحوصات من خلال ادخال الفحص السريع، لتشخيص الحالة خلال فترة قصيرة ما بين (15-30) دقيقة، ومؤكداً بأنها تعطي نتيجة أسرع وتوفير سرعة المعلومة في حال الاصابة ايجابية يتم التوصية بالعزل المنزلي حتى لا يكون مصدر عدوى لفترة أول مقارنة بفحص pcr.



ولفت د.ضهير إلى أن الصحة استخدمت الفحص السريع من بداية الربع الأول لعام 2021 في معظم مراكز الرعاية الأولية، منوهاً إلى أنه سيتم العمل في المراكز من خلال مراكز الفرز التنفسي في كافة مراكز الرعاية الأولية لفرز المرضى من يعانون من أعراض كوفيد.



وعلى صعيد تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بين د.ضهير بأنه تم استحداث برنامج التطبيب عن بعد على مستوى المحافظات الخمسة للتسهيل على المواطنين بالحصول على الاستشارة الطبية بعد أن كان فقط في عيادة الرمال.



وأوضح أن الاتجاه الثالث حول اللقاحات، إذ أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة حملة التطعيم ضد كوفيد 19 في فبراير، وغيره انشاء منصة الكترونية للتسجيل وحوسبة كافة التطعيمات لتوفير الدقة والمرونة لمن تلقوا اللقاح، مؤكدا بأنه تم العمل على (17) مركز للرعاية الأولية لتلقي اللقاحات موزعة على مناطق قطاع غزة، مبيناً أنه بلغ اجمالي التطعيم (38) ألف شخص.