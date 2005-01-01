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رحيل رامي مسالمة عن "شباب الخليل"

الأربعاء 05 مايو 2021 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل رامي مسالمة عن "شباب الخليل"



الخليل / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن رحيل رامي مسالمة هداف شباب الخليل عن الفريق نهاية الموسم الكروي الحالي.

وأكد التقارير, أن مسالمة اتخذ قراره النهائي بمغادرة "العميد", رغم أنه أحرز لقب دوري المحترفين مع الفريق هذا الموسم.

وكان المهاجم أحد أبرز هدافي دوري المحترفين بالضفة المحتلة هذا الموسم, بعدما أحرز 11 هدفا في وصافة ترتيب الهدافين, بالتساوي مع أحمد ماهر لاعب الظاهرية, وبفارق 4 أهداف خلف شهاب قنبر من جبل المكبر.

يشار إلى أن انضم لصفوف شباب الخليل صيف عام 2019 قادما من شباب السموع, وقدّم مستويات جيدة مع "العميد" على مدار موسمين.

#رامي مسالمة #شباب الخليل #دوري المحترفين

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