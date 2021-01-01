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لافروف: لدى روسيا مقترحات لاستئناف المفاوضات حول التسوية في الشرق الأوسط

الأربعاء 05 مايو 2021 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف: لدى روسيا مقترحات لاستئناف المفاوضات حول التسوية في الشرق الأوسط



رام الله / سما /

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لمشاركة مقترحاتها حول استئناف عملية التفاوض بشأن تسوية في الشرق الأوسط.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي: "نشعر بالقلق إزاء عدم وجود اتفاقيات واعدة بشأن كيفية استئناف عملية السلام ومفاوضات السلام. نحن مستعدون للمساعدة ولدينا بعض الأفكار. اتصالات اليوم معكم ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا".

كما جرت مناقشة سبل التنسيق المشترك لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19"، وقال لافروف: "كلنا مهتمون بمواصلة جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وسنناقش سبل تعزيز دعمنا للشعب الفلسطيني فيما يخص التصدي للجائحة".

وتابع: "حينما تتوفر الظروف الصحية ملتزمون بعقد اجتماع جديد للجنة الحكومية المشتركة، باعتبار وجود مشاريع عديدة واعدة ونحن ملتزمون منذ وقت طويل بتنفيذها، ونتطلع لهذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".

وأضاف وزير الخارجية الروسية: "مهتمون بتقديركم لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وخصوصا الوضع الراهن على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وقلقون بسبب عدم وجود اتفاق بين الجانبين حول إعادة إطلاق مفاوضات السلام".

من جانبه أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن أمله في استمرار التنسيق المشترك مع روسيا لمواجهة جائحة كورونا، موجها الشكر لروسيا على دعمها للفلسطينيين في مواجهة الوباء وتوفير اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

#لافروف #موسكو #فلسطين #رياض المالكي #المفاوضات #فيروس كورونا

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