5 مفاجآت من ريال مدريد ربما تحدث ضد تشيلسي

وكالات / سما /

في مباراة حامية الوطيس، يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، ولذلك ستكون الكفة متساوية بين ريال مدريد وتشيلسي مساء اليوم، مع أفضلية طفيفة للنادي الإنجليزي بسبب عامل الأرض.

ورغم أنه بات من السهل توقع تشكيلة ريال مدريد في المباريات الكبيرة مؤخراً، إلا أن زين الدين زيدان قد يلجأ لبعض الأفكار التي سيُباغت بها خصمه اليوم:

الجوكر فالفيردي:

مع غياب داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن بسبب الإصابات، فإن زيدان لديه عدد قليل من الخيارات في مباراة اليوم، أولها هو ألفارو أودريوزولا، صاحب أقل عدد من الدقائق في ريال مدريد هذا الموسم، ولكن زيزو لا يثق فيه كثيراً وبالتالي فمن غير المرجح أن نراه يبدأ أساسياً.

الخيار الأبرز هو فيدي فالفيردي، ففي حال كان الأوروجوياني لائقاً تماماً ويمكنه بدء المباراة على ملعب ستامفورد بريدج، فيمكن أن يُشركه زيدان كظهير أيمن، مع 3 لاعبين في قلب الدفاع ومارسيلو كظهير أيسر.

ثلاثية هازارد وفينيسيوس وبنزيما:

رغم أن فينيسيوس جونيور وإيدين هازارد يلعبان في نفس المركز، إلا أن زين الدين زيدان قد يفكر في الدفع بهما معاً في خط الهجوم، على أن يشغل النجم البرازيلي مركز الجناح الأيمن ويتواجد الجناح البلجيكي يساراً.

وإذا فكر زيدان في الدفع بهازارد وفينيسيوس جونيور وبنزيما في خط الهجوم، فإنه سيضطر للاستغناء عن فكرة اللعب بثلاث مدافعين في الخلف، وهو أمر مستبعد إذا شارك مارسيلو بدلاً من فيرلاند ميندي.

إراحة أحد لاعبي خط الوسط:

أكبر مفاجأة يمكن أن نراها اليوم، هي جلوس توني كروس أو لوكا مودريتش على دكة البدلاء، خاصةً وأن كلاهما تمت إراحتهما ضد أوساسونا في مسابقة الدوري الإسباني.

وإذا فكر زيدان في إراحة توني كروس أو لوكا مودريتش فإنه سيضطر للعب بفيدي فالفيردي في خط الوسط، على أن يلعب ألفارو أودريوزولا في مركز الظهير الأيمن.

راموس في خط الدفاع:

في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه ميلتاو وناتشو في خط الدفاع، وفي ظل عدم حصوله على أي دقائق لعب خلال المباريات الماضية، سيكون من المفاجئ أن نرى سيرجيو راموس في التشكيلة الأساسية لريال مدريد اليوم.

وربما يكون الأمر مفاجئاً لنا وليس لمدرب تشيلسي توماس توخيل الذي أكد خلال مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء، أنه يحضر للمباراة كما لو كان سيرجيو راموس سيلعب أساسياً.

ناتشو ظهير أيمن:

إذا قرر زين الدين زيدان اللعب بسيرجيو راموس وإيدير ميلتاو في قلب الدفاع فإنه قد يفكر في الدفع بناتشو فيرنانديز في مركز الظهير الأيمن في ظل مستوياته الرائعة مؤخراً، ووقتها ستكون الحرية لدى زيزو للاعتماد على 3 لاعبين في خط الهجوم، أو 4 في خط المنتصف.