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انسحاب قوات الاحتلال من محيط عقربا بعد عدم العثور على "المطلوبين" في المنزل الذي حاصرته

الأربعاء 05 مايو 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
انسحاب قوات الاحتلال من محيط عقربا بعد عدم العثور على "المطلوبين" في المنزل الذي حاصرته



رام الله / سما /

بدات قوات الاحتلال بالانسحاب من محيط المنطقة المحاصرة بعقربا، بعد فشل عملية الوصول لمنفذ عملية زعترة.

وقالت القناة 13 العبرية ان قوات اليمام والجيش لم يعثروا على "المطلوبين" في المنزل الذي حوصر في عقربا بنابلس.

وكانت قوات أطلقت عدداً من القذائف باتجاه غرفة  بمنطقة "القطعة" شرق القرية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تحاصر عزبة في منطقة "القطعة"، وتطالب أشخاصاً عبر مكبرات الصوت أشخاصاً بتسليم أنفسهم.

وقالت إن قوات الاحتلال حاصرت غرفة زراعية في منطقة "القطعة" شرق شمال البلدة، واقدمت على تفجير أحد جدرانها.

واضافت المصادر أن قوات الاحتلال تطالب اشخاص عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم.

يتبع ..

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