التنمية بغزة تتحدث عن عدد دفعات شيكات الشؤون وموعد صرفها ..

غزة / سما /

قال المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، "إنه حتى اللحظة لا زلنا بانتظار صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل حلول عيد الفطر كما أعلنت الوزارة في رام الله على لسان وكيلها داوود الديك".

وأضافت الكحلوت في تصريحات "لإذاعة الأقصى" بأن موعد صرف هذه الدفعة المستحقة تأخر كثيراً وكان من المفترض أن تُصرف نهاية مارس الماضي.

وأشارت إلى أنه تم إعادة 360 أسرة محجوبة للدفعة المرتقب صرفها ولن يبقى إلا القليل من المحجوبين وتقريبا حُل ملف المحجوبين بنسبة 70%.

وأوضحت بأنه سيتم صرف مخصصات الشؤون على ثلاث دفعات خلال العام، الأولى قبيل حلول العيد والثانية في سبتمبر والثالثة نهاية العام.

وتابعت "استفاد من برنامج المساعدات الرمضانية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية قرابة 52 ألف أسرة فقيرة ومستمرون في البرنامج حتى تصل المساعدات لكافة الأسر المحتاجة".