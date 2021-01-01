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البرغوثي: التطهير العرقي في الشيخ جراح لن يمر

الأربعاء 05 مايو 2021 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: التطهير العرقي في الشيخ جراح لن يمر



رام الله / سما /

وصف مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية محاولات حكومة الاحتلال طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح بالتطهير العرقي والتطبيق الفعلي لمنظومة الأبرتهايد و التمييز العنصري الإسرائيلية.

وقال البرغوثي إن هناك ترابطا واضحا بين ما يجري في الشيخ جراح وسلوان وما جرى في الخان الأحمر والنقب وعمليات الاستيطان الاستعماري في أحياء القدس والضفة الغربية.

وأضاف أن ما يجري هو نشاط محموم للمنظومة اليمينية العنصرية الإسرائيلية لفرض الضم والتهويد و تكرار مآسي النكبة عام 1948.

وقال البرغوثي: إن هذا النشاط و مخططات الحركة الصهيونية للتطهير العرقي لن تمر بفضل صمود و مقاومة أبناء و بنات الشعب الفلسطيني، ولكن ذلك يتطلب الإسراع في توحيد النضال الفلسطيني بكل مكوناته لإفشال التطهير العرقي الخطير.

#مصطفى البرغوثي #الشيخ جراح #حي الشيخ جراح #أهالي حي الشيخ جراح

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