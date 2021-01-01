قتيل بجريمة إطلاق نار في الناصرة بأراضي الـ48

الداخل المحتل / سما /

قُتل، اليوم الأربعاء، شاب (41 عاما) من الناصرة بأراضي الـ48 في جريمة إطلاق نار بمنطقة جبل القفزة في المدينة،.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى الناصرة الإنجليزي إبراهيم بشناق، لـ"عرب 48"، بأنه "وصل إلى مستشفى الناصرة الإنجليزي، رجل في الأربعينيات من عمره بحالة حرجة جدا بعد تعرضه لعدة رصاصات في الجزء العلوي من جسمه، وبعد محاولات الإنعاش في سيارة الإسعاف، وعند وصوله إلى المستشفى واصل الأطباء في قسم الطوارئ محاولات الإنعاش، لكن للأسف اضطر الأطباء لإقرار وفاته".

وشهدت البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تواطأت الشرطة في محاربة الإجرام، وتصاعد عنف عناصرها ضد المواطنين الفلسطينيين.

وبلغ عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري 31 قتيلا.