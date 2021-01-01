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الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و612 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1330 حالة تعافٍ

الأربعاء 05 مايو 2021 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و612 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1330 حالة تعافٍ



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و612 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2301 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1330 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 103144 إصابة بينها 10694 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 91523 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 927.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 258 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 187.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 110400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 37947 شخصًا.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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