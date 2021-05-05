  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تحاصر منطقة في عقربا وتطالب عبر مكبرات الصوت أشخاصًا بتلسيم أنفسهم

الأربعاء 05 مايو 2021 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تحاصر منطقة في عقربا وتطالب عبر مكبرات الصوت أشخاصًا بتلسيم أنفسهم



نابلس / سما /

تواصل قوات الاحتلال محاصرة قرية "عقربا" قضاء مدينة نابلس، وأطلقت عدداً من القذائف باتجاه غرفة زراعية بمنطقة "القطعة" شرق القرية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تحاصر عزبة في منطقة "القطعة"، وتطالب أشخاصاً عبر مكبرات الصوت أشخاصاً بتسليم أنفسهم.

وقالت إن قوات الاحتلال اصرت غرفة زراعية في منطقة "القطعة" شرق شمال البلدة، واقدمت على تفجير أحد جدرانها.

واضافت المصادر أن قوات الاحتلال تطالب اشخاص عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات جديدة نحو المنطقة التي تحاصرها شرق بلدة عقربا

يتبع....

 

#عقربا #عملية عقربا #الاحتلال #حصار عقربا

الأكثر قراءة اليوم

منفذ عملية زعترة أصيب بجراح خلال العملية والأمن الفلسطيني أبلغ إسرائيل بخط سيره ومكان المركبة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها

تصريح مهم لقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضـيف

هل سيتم اليوم الاعلان عن تخفيف الاجراءات المتعلقة بكورونا بغزة ؟ الصحة تجيب ..

مشاهدة مباراة الوحدات والجليل بث مباشر اليوم في الدوري الأردني 2021

المالية بغزة توضح أسباب غلاء أسعار "السجائر"

شاهد الفيديو : مجندات إسرائيليات يرقصن مع جنود مصريين

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و612 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1330 حالة تعافٍ

صحيفة تكشف : هذه خطوات الرئيس المقبلة بعد الغاء الانتخابات بعضها اتجاه حماس وتفريغات 2005 ..

مسؤول أمني إسرائيلي يزور الأردن “سرا” ويلتقي مسؤولين بالمملكة

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تهديدات محمد الضيف

الضيف يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال الاسرائيلي ...

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية