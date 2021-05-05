قوات الاحتلال تحاصر منطقة في عقربا وتطالب عبر مكبرات الصوت أشخاصًا بتلسيم أنفسهم

نابلس / سما /

تواصل قوات الاحتلال محاصرة قرية "عقربا" قضاء مدينة نابلس، وأطلقت عدداً من القذائف باتجاه غرفة زراعية بمنطقة "القطعة" شرق القرية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تحاصر عزبة في منطقة "القطعة"، وتطالب أشخاصاً عبر مكبرات الصوت أشخاصاً بتسليم أنفسهم.

وقالت إن قوات الاحتلال اصرت غرفة زراعية في منطقة "القطعة" شرق شمال البلدة، واقدمت على تفجير أحد جدرانها.

واضافت المصادر أن قوات الاحتلال تطالب اشخاص عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات جديدة نحو المنطقة التي تحاصرها شرق بلدة عقربا

يتبع....