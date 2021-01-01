رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس محمود عباس خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، أن القدس والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية هي العنوان الأبرز للمشروع الوطني الفلسطيني.

كما عنونت الصحف اجتياح قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدتي عقربا بنابلس، وترمسعيا في رام الله، إضافة لمطالبة نقابة المحامين الأميركيين الرئيس جو بايدن، بدعم الحقوق الفلسطينية والتراجع عن سياسات سلفه ترامب، وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

الرئيس أمام مجلس الوزراء: القدس والدفاع عن مقدساتنا الاسلامية والمسيحية هما العنوان الأبرز للمشروع الوطني.. السواعد والصدور العارية لأبناء شعبنا في مدينة القدس أثبتت للجميع أنها قادرة على تحدي الاحتلال والصمود أمامه

هدم بركسًا لتصليح المركبات قرب بيت لحم واعتقل 13 مواطنا من الضفة.. الاحتلال يجتاح بلدتي عقربا وترمسعيا ويغلق مداخل حي الشيخ جراح في القدس

نقابة المحامين الأميركيين تطالب بايدن بدعم الحقوق الفلسطينية

عقربا.. اجتياح وتحقيق ميداني

اشتية يقدم للرئيس تقرير الأداء الحكومي و41 وثيقة تتضمن ما تم تحقيقه من خطة التنمية الوطنية

مسيرة لحركة فتح في رام الله انتصارًا للقدس

وقفة تضامنية في أم الفحم مع حي الشيخ جراح

المالكي يصل موسكو في مستهل جولة أوروبية حاملا رسائل من الرئيس عباس

لجنة برلمانية في "الكنيست" تصادق على قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية

شاكيد تصف نتنياهو بالدكتاتور الذي تحركه شهوة السلطة

الاتحاد العام للكتاب والأدباء: إبراهيم طوقان براءة النسيان في الذاكرة وأيقونة موطني الخالدة

13 وفاة و718 إصابة بـ "كورونا"

الأيام:

جيش الاحتلال يشدد العقاب الجماعي للبلدات والقرى المحيطة بحاجز زعترة وسط تعزيزات كبيرة

الرئيس يؤكد: القدس والدفاع عن مقدساتنا العنوان الأبرز للمشروع الوطني الفلسطيني

لجنة بالكنيست تصادق على قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية

هدم منشأتين تجاريتين بمحافظة بيت لحم وإصابة مواطنين في اعتداءات للمستوطنين

شرطة الاحتلال تعتدي بوحشية على سكان ومتضامنين بالشيخ جراح

الاحتلال يقتحم عقربا للمرة الثانية ويعتقل مواطنة

نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة ويعيد التكليف إلى الرئيس ريفلين

دبلوماسي أوروبي: طالبنا إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في القدس، ولم نطرح أي بدائل

"كورونا": 13 وفاة، ورصد 718 إصابة

المالكي يصل موسكو في مستهل جولة أوروبية

القدس: