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الاحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال آذار

الأربعاء 05 مايو 2021 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال آذار



رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 3.90% خلال شهر آذار 2021 مقارنة  بشهر شباط 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 102.93 خلال شهر آذار 2021 مقارنة بـ 99.07 خلال شهر شباط 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 24.99% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 18.11% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 4.09% خلال شهر آذار 2021 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر آذار 2021 مقارنة بشهر شباط 2021 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الملابس، وصناعة المنسوجات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المشروبات، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 6.78% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

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