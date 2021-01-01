  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

تطوير لقاحات جديدة لكورونا على شكل حبوب وبخاخات

الأربعاء 05 مايو 2021 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطوير لقاحات جديدة لكورونا على شكل حبوب وبخاخات



وكالات

أعلنت شركات أدوية ومختبرات حكومية أمريكية، أنها تعمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، تؤخذ بشكل حبوب أو بخاخات الأنف، وتكون أسهل فى تخزينها من اللقاحات الحالية التى تؤخذ عن طريق الحقن.

وأكدت الشركات أن هذه اللقاحات ستكون لديها القدرة على توفير استجابات مناعية، تدوم فترة زمنية أطول وستكون أكثر فاعلية ضد السلالات المتحورة، ما قد يساعد على تجنب الأوبئة في المستقبل.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن اللقاحات المصرح باستخدامها حاليا في الولايات المتحدة، مثل (فايزر) و(موديرنا) تحتاج إلى درجات حرارة شديدة الانخفاض لتخزينها ونقلها، ويأخذ الشخص الذى يتلقى اللقاح جرعتين على فترات متباعدة، أما اللقاحات الجديدة فتتجاوز هذه القيود وتستطيع الحكومات الوصول بها إلى المناطق الريفية بسهولة أكبر.

وأضافت أن شركة "آلتى ميون" ومقرها ولاية ميريلاند تقوم بتطوير بخاخ أنف، على غرار لقاح الإنفلونزا "فلو ميست" الذي تنتجه أسترازينيكا، كما تطور شركة "فاكس آرت" في ولاية كاليفورنيا لقاحا على شكل حبة دواء، أظهرت دراسة صغيرة أنه حقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بقدرته على توفير استجابة مناعية والحماية من السلالات المتحورة، وتخطط الشركة للقيام بالمرحلة الثانية من التجارب، بحلول منتصف 2021.

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة يصور بهذه الطريقة.. شاهد: الحجر الأسود الذي أنزله الله من الجنة كما لم تراه من قبل

منفذ عملية زعترة أصيب بجراح خلال العملية والأمن الفلسطيني أبلغ إسرائيل بخط سيره ومكان المركبة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها

تصريح مهم لقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضـيف

هل سيتم اليوم الاعلان عن تخفيف الاجراءات المتعلقة بكورونا بغزة ؟ الصحة تجيب ..

مشاهدة مباراة الوحدات والجليل بث مباشر اليوم في الدوري الأردني 2021

"الفلك الدولي" يحدد موعد عيد الفطر في أغلب الدول الإسلامية

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف : هذه خطوات الرئيس المقبلة بعد الغاء الانتخابات بعضها اتجاه حماس وتفريغات 2005 ..

مسؤول أمني إسرائيلي يزور الأردن “سرا” ويلتقي مسؤولين بالمملكة

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تهديدات محمد الضيف

الضيف يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال الاسرائيلي ...

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية