بعد فشله في تشكيل الحكومة .. نتنياهو يعيد التكليف الى الرئيس الإسرائيلي ريفلين

القدس المحتلة / سما /

انتهت الليلة الماضية، الـ28 يوما، وهي الفترة القانونية للتكليف، أو التفويض، الذي منحه الرئيس الإسرائيلي ريفلين، لزعيم حزب الليكود نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة.



وقالت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن نتنياهو أعاد الليلة تفويض تشكيل الحكومة الى الرئيس الإسرائيلي ريفلين، بعد فشله في تشكل الحكومة.



وبحسب القناة، أعلن الرئيس ريفلين أنه سيلتقي صباح اليوم مع رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد، لمناقشة منحهما التكليف.



وأشارت القناة العبرية، الى أن الأحزاب الإسرائيلية، ستقدم اعتبارا من اليوم، توصياتها مجددا للرئيس ريفلين، حول الشخص المناسب لمنحه التفويض لتشكيل الحكومة.