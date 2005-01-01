اعتقالات بالضفة طالت زوجة المشتبه بتنفيذ عملية زعترة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات في مناطقة مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، بينهم زوجة المشتبه بتنفيذ عملية حاجز زعترة التي أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين.

وتقوم قوات الاحتلال بعملية تمشيط واسعة في القرى الممتدة بين نابلس ورام الله، حيث نشرت الحواجز العسكرية وكثفت دورياتها واقتحامها المنازل بحثا عن منفذ عملية زعترة.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جهاز الأمن العام الشاباك اعتقل زوجة منتصر الشلبي من ترمسعيا، المشتبه بتنفيذ عملية حاجز زعترة، علما أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل، أمس الثلاثاء، 4 أشخاص من البلدة بزعم تقديم المساعدة للمشتبه بتنفيذ العملية بينهم نجله أحمد الشلبي.

ومنذ يوم الأحد تحاول قوات الاحتلال الوصول إلى منفذ عملية إطلاق النار منتصر الشلبي (47 عاما) التي نفذت بالقرب من حاجز زعترة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة مستوطنين وصفت جراح اثنين منهم بالخطرة.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الشيخ سمير بحيص إمام مسجد يطا الكبير من منزله في يطا، كما اعتقلت الأسير المحرر والمرشح على قائمة "القدس موعدنا" فادي عمرو من منزله في مدينة دورا.

ومساء الثلاثاء، اعتقلت قوات الاحتلال سيدة فلسطينية بعد مداهمة منزلها في بلدة عقربا قضاء نابلس، فيما اعتدت على عدة شبان على مدخل بلدة ترمسعيا.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة أمل بني منية واقتادتها الى جهة غير معلومة، علما بأنها زوجة المعتقل الشيخ عماد الصوص بني منية الذي اعتقل، صباح الثلاثاء، من عقربا.

وإثر الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة قام الاحتلال خلالها بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان والمنازل.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على عدة شبان بعد إيقاف مركبة عند مدخل بلدة ترمسعيا قضاء رام الله.

وقام قطعان المستوطنين برشق مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله/ نابلس بالقرب من مستوطنه "عيلي" الأمر الذي أدى الى تحطيم زجاج العديد من المركبات.