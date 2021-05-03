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شاهد: إزالة "للمسلمين فقط" من لوحات مؤدية للمدينة المنورة

الأربعاء 05 مايو 2021 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: إزالة "للمسلمين فقط" من لوحات مؤدية للمدينة المنورة



وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للوحات مرورية على الطرق المؤدية للمدينة المنورة أزيلت منها عبارة "للمسلمين فقط" واستبدلت بـ"حدود الحرم".


ومن المعتاد أن تستقبل الزائرين إلى المدينة المنورة لوحات إرشادية تذكرك بأن أمامك طريقين، الأول متاح للمسلمين، والآخر لغيرهم.

وكانت صحيفة “إندبندنت عربية” الممولة من السعودية قد قالت في وقت سابق عن الموضوع ذاته: “ما هو معتاد في الطريق إلى المدينة المنورة هو أن تستقبلك لوحات إرشادية ضخمة تذكرك بأن أمامك طريقين يعتمدان على أي الأديان تتبع، فالأول متاح للمسلمين، والآخر لغيرهم. إلا أن الجهات المعنية في السعودية، بدّلت تلك اللوحات الإرشادية التي تستقبل زوار المدينة المنورة التي تُعدّ في المرتبة الثانية بين البقاع المقدسة في الإسلام، بالعبارة الشهيرة ’للمسلمين فقط‘ وسط لون تحذيري أحمر، ومفادها أن الديانة شرط لدخول المنطقة المقدسة على غرار مكة المكرمة، إلى عبارة تبدو أكثر تلطفاً وترحيباً إلى حد الحرم”.

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