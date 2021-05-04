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شاهد الفيديو : مجندات إسرائيليات يرقصن مع جنود مصريين

الأربعاء 05 مايو 2021 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو : مجندات إسرائيليات يرقصن مع جنود مصريين



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن واقعة غريبة، حيث ظهرت مجندات من جيش الاحتلال الإسرائيلي يرقصن على الحدود المصرية بالتزامن مع جنود مصريين. 


ونوهت الصحيفة بأن مقطع الفيديو متداول على الشبكات الاجتماعية، وأظهر "مجندات إسرائيليات يرقصن مع جنود مصريين على الحدود على جانبي السياج وهم يتحركون بأجسادهم على أنغام أغنية "حبيب قلبي". 
 

وذكرت أن "اللحظات الموثقة في الفيديو تختلف عن الواقع على الحدود المصرية، حيث يواجه عناصر الجيش الإسرائيلي العديد من عمليات تهريب المخدرات العنيفة". 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، "هناك زيادة نسبية في حجم عمليات تهريب المخدرات العنيفة على الحدود مع مصر في عام 2021، ومن ناحية أخرى، كان هناك أيضا زيادة في عدد عمليات القتل بسبب التهريب من قبل الجيش الإسرائيلي"، منوهة بأن "حوالي 70 بالمئة من عمليات التهريب لا تزال ناجحة". 

#مجندات إسرائيليات #جنود مصريين #رقص

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