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حالة الطقس: أجواء حارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

الأربعاء 05 مايو 2021 07:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء حارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الاربعاء حارا إلى حار جدا وجافاً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولطيفاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

الخميس 2021/05/06 يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2021/05/07 يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا الى حار في بقية المناطق و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

السبت 2021/05/08 يكون الجو حارا إلى حار جدا وجافاً و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة 

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