حقق الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي العديد من الأرقام التاريخية بعد تسجيله ثنائية فريقه في شباك باريس سان جيرمان ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتألق محرز بتسجيله هدفي اللقاء في الدقيقتين 11 و63.

وكان النجم الجزائري قد سجل هدف الفوز لفريقه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في باريس (2-1).

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، أصبح محرز ثاني لاعب يسجل لفريق إنجليزي ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري الأبطال، بعد السنغالي ساديو ماني رفقة ليفربول في موسم (2017- 2018).

2 - Riyad Mahrez is only the second player to score in both legs of a Champions League semi-final tie for an English club after Sadio Mané in 2017-18. Valuable. — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2021

Only two players have scored in both legs of a Champions League semi-final for a Premier League club:



???????? Sadio Mané (2018)

???????? Riyad Mahrez (2021)#UCL pic.twitter.com/BixsvgLBr2 — Squawka Football (@Squawka) May 4, 2021

كما سجل رياض محرز هدفه العاشر في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب جزائري آخر طوال تاريخ المسابقة.

Riyad Mahrez has now scored more Champions League goals (9) than any other Algerian player in the competition's history.



Back-to-back semi-final goals. #UCL pic.twitter.com/vE7tAU7ryH — William Hill (@WilliamHill) May 4, 2021



وأصبح محرز أول لاعب عربي في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في ذهاب وإياب نصف نهائي المسابقة القارية.

رياض محرز أصبح أول لاعب عربي في التاريخ يُسجل في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا



فخر ???????????? pic.twitter.com/aZ2iwBGwkd — E P L W O R L D (@EPLworld) May 4, 2021



كما أصبح محرز أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل ثنائية في مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال.

Реактивный забег Зинченко, классная передача – и Марез вывел «Сити» вперед. 1:0 ⚽️



Ребята Гвардиолы сразу взялись за дело:https://t.co/CnOeNr3U0k pic.twitter.com/5KWVTQXhFF — Матч ТВ (@MatchTV) May 4, 2021