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محرز يحقق أرقاما تاريخية في دوري الأبطال بعد هدفيه في باريس سان جيرمان (فيديو)

الأربعاء 05 مايو 2021 02:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محرز يحقق أرقاما تاريخية في دوري الأبطال بعد هدفيه في باريس سان جيرمان (فيديو)



وكالات

حقق الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي العديد من الأرقام التاريخية بعد تسجيله ثنائية فريقه في شباك باريس سان جيرمان ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتألق محرز بتسجيله هدفي اللقاء في الدقيقتين 11 و63.

وكان النجم الجزائري قد سجل هدف الفوز لفريقه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في باريس (2-1).

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، أصبح محرز ثاني لاعب يسجل لفريق إنجليزي ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري الأبطال، بعد السنغالي ساديو ماني رفقة ليفربول في موسم (2017- 2018).

كما سجل رياض محرز هدفه العاشر في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب جزائري آخر طوال تاريخ المسابقة.


وأصبح محرز أول لاعب عربي في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في ذهاب وإياب نصف نهائي المسابقة القارية.


كما أصبح محرز أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل ثنائية في مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال.

#رياض محرز #دوري ابطال اوروبا

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