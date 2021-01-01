  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية فوق أراضي المواطنين جنوب نابلس

الأربعاء 05 مايو 2021 02:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية فوق أراضي المواطنين جنوب نابلس



نابلس/سما/

اقدم مستوطنون، الليلة، على اقامة بؤرة استيطانية على قمة جبيل صبيح التابع لأراضي بلدات بيتا ويتما وقبلان جنوب نابلس.

وصرح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، بأن المستوطنين استغلوا حالة الحصار المفروضة على الأهالي في ريف نابلس الجنوبي وبنوا عددا من المنازل ونصبوا بيوتا استيطانية متنقلة.

وبين دغلس أن محاولات الاستيلاء على جبل صبيح مستمرة، حيث أفشلها المواطنون على مدار السنوات السابقة.

يشار الى أنه وفي وقت سابق من مساء امس الثلاثاء، أحرق مستوطنون أراضي زراعية وهاجموا منازل في قرية بورين جنوب نابلس، فيما اعتدى آخرون على مركبات المواطنين على طريق رام الله- نابلس.

وكانت اللجنة المنظمة لـ"الكنيست" الاسرائيلي قد صادقت، أمس الثلاثاء، على دفع سريع لمشروع قانون يتيح تسوية البؤر الاستيطانية العشوائية.

#نابلس #مستوطنون #اعتداءات المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة يصور بهذه الطريقة.. شاهد: الحجر الأسود الذي أنزله الله من الجنة كما لم تراه من قبل

منفذ عملية زعترة أصيب بجراح خلال العملية والأمن الفلسطيني أبلغ إسرائيل بخط سيره ومكان المركبة

الإعلام الإسرائيلي يزعم اعتقال الجيش منفذ عملية زعترة

محمد رمضان يُوجه رسالة لأهالي غزة بسبب مشاهد المخدرات

إعلام الاحتلال يزعم : أجهزة أمن السلطة حددت السيارة التي نفذت عملية زعترة

هل سيتم اليوم الاعلان عن تخفيف الاجراءات المتعلقة بكورونا بغزة ؟ الصحة تجيب ..

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها

الأخبار الرئيسية

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تهديدات محمد الضيف

الضيف يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال الاسرائيلي ...

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية في القطاع.. اليك ابرزها

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية