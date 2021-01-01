مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية فوق أراضي المواطنين جنوب نابلس

نابلس/سما/

اقدم مستوطنون، الليلة، على اقامة بؤرة استيطانية على قمة جبيل صبيح التابع لأراضي بلدات بيتا ويتما وقبلان جنوب نابلس.

وصرح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، بأن المستوطنين استغلوا حالة الحصار المفروضة على الأهالي في ريف نابلس الجنوبي وبنوا عددا من المنازل ونصبوا بيوتا استيطانية متنقلة.

وبين دغلس أن محاولات الاستيلاء على جبل صبيح مستمرة، حيث أفشلها المواطنون على مدار السنوات السابقة.

يشار الى أنه وفي وقت سابق من مساء امس الثلاثاء، أحرق مستوطنون أراضي زراعية وهاجموا منازل في قرية بورين جنوب نابلس، فيما اعتدى آخرون على مركبات المواطنين على طريق رام الله- نابلس.

وكانت اللجنة المنظمة لـ"الكنيست" الاسرائيلي قد صادقت، أمس الثلاثاء، على دفع سريع لمشروع قانون يتيح تسوية البؤر الاستيطانية العشوائية.