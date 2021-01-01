ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا (فيديو)

لندن/سما/

قاد الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي فريقه للفوز بهدفين نظيفين على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بالمباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتألق محرز بشكل لافت بتسجيله لهدفي اللقاء في الدقيقتين 11 و63 من عمر المباراة التي استضافها ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي.

وبهذا الفوز الثمين، تأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1، عقب فوز السيتي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1.