  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا (فيديو)

الأربعاء 05 مايو 2021 02:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا (فيديو)



لندن/سما/

قاد الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي فريقه للفوز بهدفين نظيفين على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بالمباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتألق محرز بشكل لافت بتسجيله لهدفي اللقاء في الدقيقتين 11 و63 من عمر المباراة التي استضافها ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي.

وبهذا الفوز الثمين، تأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1، عقب فوز السيتي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1.

#دوري أبطال أوروبا #مانشستر سيتي و باريس سان جيرمان #مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان #ملخص مباراة مانشستر سيتي و باريس سان جيرمان #اهداف رياض محرز اليوم #اهداف مباراة مانشستر سيتي و باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة يصور بهذه الطريقة.. شاهد: الحجر الأسود الذي أنزله الله من الجنة كما لم تراه من قبل

منفذ عملية زعترة أصيب بجراح خلال العملية والأمن الفلسطيني أبلغ إسرائيل بخط سيره ومكان المركبة

الإعلام الإسرائيلي يزعم اعتقال الجيش منفذ عملية زعترة

محمد رمضان يُوجه رسالة لأهالي غزة بسبب مشاهد المخدرات

إعلام الاحتلال يزعم : أجهزة أمن السلطة حددت السيارة التي نفذت عملية زعترة

هل سيتم اليوم الاعلان عن تخفيف الاجراءات المتعلقة بكورونا بغزة ؟ الصحة تجيب ..

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها

الأخبار الرئيسية

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تهديدات محمد الضيف

الضيف يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال الاسرائيلي ...

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية في القطاع.. اليك ابرزها

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية