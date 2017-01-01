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لجنة بـ"كنيست" الاحتلال تصادق على قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية

الأربعاء 05 مايو 2021 12:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة بـ"كنيست" الاحتلال تصادق على قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية



القدس المحتلة/سما/

صادقت اللجنة المنظمة لـ"الكنيست" الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على دفع سريع لمشروع قانون يتيح "تسوية المستوطنات الصغيرة" (البؤر الاستيطانية العشوائية).

وصوّت لصالح التشريع، بحسب ما نقله موقع "عرب 48"، 16 عضو كنيست فيما عارضه 13.

وينص القانون على إلزام مختلف الوزارات الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية العشوائية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات.

كما يلزم القانون الحكومة بمنح مكانة قانونية والعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) في العام 2017، وحتى شرعنتها يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين بالبؤر الاستيطانية.

وبحسب معطيات حركة "السلام الآن"، فإن هناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية تم الشروع بإقامتها في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، دون موافقة الحكومة.

بالمقابل فإن هناك 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية، أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

وتشير "السلام الآن" إلى وجود 661 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة التي تضم 13 مستوطنة، يقيم فيها 220 ألف مستوطن.

#اللجنة المنظمة لكنيست #تشريع الاستيطان

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