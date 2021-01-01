وقفة تضامنية في أم الفحم مع حيّ الشيخ جراح بالقدس

أم الفحم/سما/

شارك العشرات من أهالي مدينة أم الفحم باراضي عام 48، اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامنيّة مع حيّ الشيخ جراح المهدّد بالإخلاء في القدس المحتلّة.

وشهدت الوقفة التي دعت إليها اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، بحسب "عرب 48"، مشاركةَ أهال من منطقة وادي عارة كذلك، بالإضافة إلى ناشطين.

وحمّل مشاركون في الوقفة الاحتجاجيّة، سلطات الاحتلال الإسرائيليّة، المسؤوليّة عمّا يحصل من تهجيرٍ في القدس.

ورفع بعض المشاركين لافتات، كُتبَت عليها شعارات مندّدة بمساعي الإخلاء الإسرائيليّة، وبالسياسات التمييزيّة ضدّ العرب في المدينتين

ومن بين الشعارات التي كُتِبت على اللافتات: "من أم الفحم هنا الشيخ جرّاح - ضدّ التهجير القسريّ"، و"تحيّة فحماويّة للشيخ جراح"، و"الشيخ جراح لن تكون إلا فلسطينيّة"، وغيرها.