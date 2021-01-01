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الاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخرين في حي الشيخ جراح بالقدس

الأربعاء 05 مايو 2021 12:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخرين في حي الشيخ جراح بالقدس



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنا واعتدت على آخرين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في الحي رغم الإغلاق الذي فرضته قوات الاحتلال عليه، اعتدى خلالها الجنود على النشطاء وأهالي الحي بينهم الفتاة منى الكرد، واعتقلوا المواطن محمود الكرد، أحد أصحاب المنازل المهدد بالاستيلاء عليها.

وأضاف شهود العيان أن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، في محيط منازل المقدسيين المهددة بالاستيلاء عليها، إضافة لإصابة فتاة بجروح برأسها إثر الاعتداء عليها بالضرب من قبل جنود الاحتلال .

وكانت قوات الاحتلال أغلقت مداخل حي الشيخ جراح بالحواجز الحديدية ومنعت المقدسيين من الوصول إليه للتضامن مع أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء، فيما سهلت دخول مستوطنين إلى الحي للتواجد في البيوت التي جرى تهويدها.

#الاحتلال #الشيخ جراح #اعتداءات الاحتلال

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