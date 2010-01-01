  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: الأسير علي الحروب يواجه تفاقما بوضعه الصحي بعد أن خضع مؤخرا لعملية جراحية

الأربعاء 05 مايو 2021 12:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: الأسير علي الحروب يواجه تفاقما بوضعه الصحي بعد أن خضع مؤخرا لعملية جراحية



القدس المحتلة/سما/

 أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الأسير علي الحروب (48 عامًا) من دورا بمحافظة الخليل، يواجه تفاقمًا في وضعه الصحي حيث يقبع في سجن "النقب"، وذلك بعد فترة وجيزة على خضوعه لعملية جراحية، تم خلالها استئصال كتلة من صدره.

ولفت نادي الأسير، في بيان له، إلى أنه ومنذ عدة أيام بدأ الأسير الحروب يعاني من التهاب مكان العملية، واكتفت عيادة سجن "النقب" بتزويده بمسكن، مشيرا إلى أن نقله من المستشفى بعد أيام على إجرائه للعملية، ساهم بشكل أساس في تفاقم وضعه الصحي.

وأكّد أن الأسير الحروب واجه كما العديد من الأسرى المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية في مستشفيات الاحتلال، انتهاكات ممنهجة، منها استمرار تقييدهم بسرير العلاج.

يُشار إلى أن الأسير الحروب نُقل قبل نحو 10 أيام من سجن "النقب الصحراوي" إلى المستشفى، بعد مماطلة إدارة السجون على مدار الشهور الماضية في تشخيص وضعه الصحي وتقديم العلاج اللازم له، وذلك في إطار سياساتها التّنكيلية الممنهجة وأبرزها الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء).

وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الحروب، وكافة رفاقه من الأسرى المرضى، وطالب كافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بالتحرك العاجل من أجل الوقوف على تفاصيل الوضع الصحي للأسير الحروب، والضغط من أجل ضمان تقديم العلاج اللازم له.

يُشار إلى أن الأسير الحروب معتقل منذ عام 2010 وهو محكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا.

#نادي الاسير #الاسير علي الحروب

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 22 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب

لأول مرة يصور بهذه الطريقة.. شاهد: الحجر الأسود الذي أنزله الله من الجنة كما لم تراه من قبل

منفذ عملية زعترة أصيب بجراح خلال العملية والأمن الفلسطيني أبلغ إسرائيل بخط سيره ومكان المركبة

الإعلام الإسرائيلي يزعم اعتقال الجيش منفذ عملية زعترة

محمد رمضان يُوجه رسالة لأهالي غزة بسبب مشاهد المخدرات

إعلام الاحتلال يزعم : أجهزة أمن السلطة حددت السيارة التي نفذت عملية زعترة

هل سيتم اليوم الاعلان عن تخفيف الاجراءات المتعلقة بكورونا بغزة ؟ الصحة تجيب ..

الأخبار الرئيسية

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تهديدات محمد الضيف

الضيف يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال الاسرائيلي ...

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية في القطاع.. اليك ابرزها

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية