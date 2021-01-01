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مستوطنون يحرقون أراضي زراعية ويعتدون على منازل ومركبات المواطنين جنوب نابلس

الأربعاء 05 مايو 2021 12:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون أراضي زراعية ويعتدون على منازل ومركبات المواطنين جنوب نابلس



نابلس/سما/

 أحرق مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية وهاجموا منازل في قرية بورين جنوب نابلس، فيما اعتدى آخرون على مركبات المواطنين على طريق رام الله- نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، لـ"وفا"، إن مستوطنين أحرقوا أراضي زراعية من الجهة الشرقية لبلدة بورين، القريبة من مستوطنة "براخا"، وهاجموا منازل المواطنين: إبراهيم عيد محمد صلاح، وعمران نائل زبن بشار عيد، وبروسلي عيد وليد زبن.

وأضاف دغلس أن مستوطنين اعتدوا على مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة، على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، ما أدى لتضرر عدد منها.

#الاستيطان #الاراضي الفلسطينية #نابلس

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