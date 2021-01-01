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نتنياهو يفشل في تشكيل ائتلاف حكومي برئاسته

الأربعاء 05 مايو 2021 12:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يفشل في تشكيل ائتلاف حكومي برئاسته



القدس المحتلة/سما/

فشل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في الاتفاق على تشكيل الحكومة السادسة، لينتهي بذلك التفويض الذي منحه إياه الرئيس رؤوفين ريفلين.

وكشف حزب الليكود أن فشل تشكيل الحكومة السادسة جاء "بسبب رفض بينيت الالتزام بحكومة يمينية، الأمر الذي كان سيؤدي بالتأكيد إلى تشكيل حكومة مع إضافة أعضاء كنيست إضافيين".

وبين حزب الليكود أن نتنياهو قد أعاد التفويض إلى الرئيس ريفلين.

ومن المتوقع أن يبدأ ريفلين جولة أخرى من المشاورات، وسيقرر في نهايتها لمن سيمنح التفويض من رؤساء الأحزاب.

وانتهت عند منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء مهلة 28 يوما يمنحها القانون للمكلف بتشكيل الحكومة، والتي يمكن تمديدها أسبوعين، بموافقة الرئيس الإسرائيلي.

#بنيامين نتنياهو #تشكيل الحكومة الاسرائيلية

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