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المالكي يصل موسكو في مستهل جولة أوروبية حاملا رسائل من الرئيس عباس

الثلاثاء 04 مايو 2021 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يصل موسكو في مستهل جولة أوروبية حاملا رسائل من الرئيس عباس



موسكو/سما/

 وصل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في مستهل جولة أوروبية تشمل بالإضافة إلى موسكو، كلا من روما وحاضرة الفاتيكان وأنقرة.

وتهدف الجولة للحديث ثنائيا في علاقة دولة فلسطين بهذه الدول، وشرح الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأرض الفلسطينية وأبناؤها من اعتداءات وجرائم يومية، خاصة ما تتعرض له عاصمة دولة فلسطين القدس الشريف من اعتداءات متكررة تطال الأماكن المقدسة من مسجد أقصى إلى كنيسة قيامة إلى محاولات طرد سكان وأصحاب المنازل في الشيخ جراح ومناطق أخرى في القدس كما هو الحال في سلوان أو العيسوية وغيرها، بالإضافة إلى شرح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارها بتأجيل عقد الانتخابات الفلسطينية، وكذلك حملة التنكيل والقمع الشرسة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أهلنا في بلدات وقرى جنوب وجنوب غرب نابلس هذه الأيام.

ويحمل الوزير المالكي رسائل من الرئيس محمود عباس إلى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتعلق بالقضايا آنفة الذكر أعلاه، ومستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعملية السلام وما وصلت إليها، خاصة في ظل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وفي مقدمتها التصعيد الاستيطاني الإحلالي الحاصل في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

#رياض المالكي #الرئيس عباس

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