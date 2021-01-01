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الصحة بغزة: الحالة الوبائية تشير إلى تراجع معدل الإصابات المسجلة يوميا

الثلاثاء 04 مايو 2021 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: الحالة الوبائية تشير إلى تراجع معدل الإصابات المسجلة يوميا



غزة/سما/

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن مؤشرات الحالة الوبائية تشير إلى تراجع معدل الإصابات المسجلة يوميا.

وقالت الوزارة في بيان لها أنه بالإضافة إلى خفض أعداد الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية فقد وضعت وزارة الصحة هذه المؤشرات أمام خلية الأزمة مساء اليوم والتي بدورها نظرت إلى هذه المؤشرات.

وأضافت أنه وبالنظر إلى استثمار العشر الأواخر من رمضان المبارك والاستعداد لفترة العيد فقد اتخذت قرارا بتخفيف الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا في إطار كسر حدة الموجة الحالية وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين في هذه الأيام المباركة.


وشدد الوزارة التأكيد على ضرورة الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة حتى لا تتحول هذه الفرصة إلى انتكاسة أو موجة جديدة.

#وزارة الصحة بغزة #الحالة الوبائية #اصابات كورونا بغزة

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