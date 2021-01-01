الأوقاف بغزة تصدر تنويها مهما للمواطنين

غزة/سما/

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على إعادة فتح المساجد في جميع الصلوات بما فيها صلاة العشاء والتراويح والتهجد في المساجد اعتبارًا من هذه الليلة.

ودعت إلى ضرورة اتباع كافة إجراءات الوقاية والسلامة خاصة التباعد، وارتداء الكمامة، واحضار السجادة الخاصة.

كما دعت المواطنين إلى إحياء العشر الأواخر بالتهجد والقيام في المساجد، مع الالتزام بإجراءات السلامة المذكورة، والضراعة لله بأن يرفع الله عنا وعن المسلمين هذا الوباء.



وأعلنت "الأوقاف" أن قرارها جاء بناءً على قرار خلية إدارة الأزمة بالتخفيف من الإجراءات المفروضة.