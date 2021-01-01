  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تعلن عن مشاورات سياسية مع تركيا

الثلاثاء 04 مايو 2021 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعلن عن مشاورات سياسية مع تركيا



القاهرة/سما/

أفادت وزارة الخارجية المصرية بأن مشاورات سياسية بين مصر وتركيا ستعقد اعتبارا من يوم غد الأربعاء، و"قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي."

وجاء في بيان للخارجية المصرية أن "المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، ستعقد في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة."

وأضاف البيان أن "المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي."


وشهر فبراير الماضي، أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهر

#مصر #تركيا #التطبيع بين تركيا ومصر

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 22 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب

لأول مرة يصور بهذه الطريقة.. شاهد: الحجر الأسود الذي أنزله الله من الجنة كما لم تراه من قبل

منفذ عملية زعترة أصيب بجراح خلال العملية والأمن الفلسطيني أبلغ إسرائيل بخط سيره ومكان المركبة

الإعلام الإسرائيلي يزعم اعتقال الجيش منفذ عملية زعترة

محمد رمضان يُوجه رسالة لأهالي غزة بسبب مشاهد المخدرات

إعلام الاحتلال يزعم : أجهزة أمن السلطة حددت السيارة التي نفذت عملية زعترة

هل سيتم اليوم الاعلان عن تخفيف الاجراءات المتعلقة بكورونا بغزة ؟ الصحة تجيب ..

الأخبار الرئيسية

الضيف

تصريح مهم لقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضـيف

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية في القطاع.. اليك ابرزها

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها

الحكومة الفلسطينية تحدد موعد عطلة عيد الفطر 2021

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية