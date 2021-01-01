وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية في القطاع.. اليك ابرزها

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة إجراءات تخفيفية جديدة لمواجهة فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها إياد البزم، في تصريح صحفي، إنّ "خلية إدارة الأزمة درست التقارير الواردة من وزارة الصحة، والتي أشارت إلى تراجع في الحالة الوبائية لفيروس كورونا، وتم تقدير الموقف بأن هناك مساحة للتخفيف من الإجراءات المفروضة بما يتماشى مع متطلبات المجتمع خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان ومناسك عيد الفطر، مع التشديد على اتباع إجراءات السلامة وارتداء الكمامة؛ حتى لا تتحول هذه الفرصة والتخفيف إلى انتكاسة وموجة جديدة من الوباء".

وأوضح البزم " أنه وفي ضوء ما تقدم، فقد تقرر:

أولاً: رفع حظر التجوال الليلي بشكل كامل، بما يشمل حركة المشاة والمحال التجارية والمنشآت كافة.

ثانياً: السماح بحركة المركبات يومياً حتى الساعة 12 ليلاً فقط طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت.

ثالثاً: إعادة فتح المساجد في جميع الصلوات بما فيها العشاء وقيام الليل.

رابعاً: يستمر قرار منع التجمعات في الأماكن كافة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء في الشوارع، واستمرار إغلاق صالات الأفراح.

خامساً: تسري جميع الإجراءات الواردة أعلاه اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة 10 أيام، وتُقيّم مجدداً ثالث أيام عيد الفطر.

وأكّد على أنّ الشرطة ستُكثف متابعتها للالتزام بالإجراءات الوقائية في جميع المناطق والمنشآت، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين