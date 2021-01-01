  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غانتس: "أمرت باستمرار حالة التأهب القصوى وسنصل إلى المنفذين ونصفي حساباتنا معهم"!

الثلاثاء 04 مايو 2021 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: "أمرت باستمرار حالة التأهب القصوى وسنصل إلى المنفذين ونصفي حساباتنا معهم"!



القدس المحتلة / سما /

 أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، يوم الثلاثاء، أن قواته ستصل إلى منفذي حاجز زعترة في أقرب وقت، وسيتم تصفية الحسابات معهم. 

وأجرى غانتس زيارة لفرقة الضفة الغربية يوم الثلاثاء، قام خلالها بجولة أمنية، وعقد مشاورات مع قادة وأفراد الفرقة، والتقى بمسؤولي الإدارة المدنية. وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت العبرية".

وقال غانتس: "أمرت باستمرار حالة التأهب القصوى في المنطقة نظرا للحوادث الأخيرة.

وأضاف: "خلال الأيام الماضية ألقت قوات الأمن على عدد من المشتبه بهم والذين لهم صلة في هجوم حاجز زعترة".

وتابع غانتس "سنصل إلى المنفذين ونصفي حساباتنا معهم. ما زلت أدعو بالشفاء للجرحى الذين ما زالوا في المستشفى في حالة خطيرة".

وأوضح أن "قواتنا الأمنية مستعدة لأي سيناريو وستواصل استخدام أي وسيلة ضرورية، حيثما كان ذلك ضروريا، لحماية سلامة مواطنينا".

وفي ذات السياق، أكد غانتس "بذل كل ما في وسعنا لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة ظروفهم الاقتصادية والصحية العامة، وهي مصلحة مشتركة، وأقترح ألا تحاول أي منظمة تخريب هذه الجهود".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تعزيز عدد من فرقه بقوات مقاتلة، بعد تقييم للوضع الأمني إثر حادث إطلاق للنار عند مفترق زعترة شمال الضفة الغربية. 

يشار إلى أنه لليوم الثالث على التوالي بعد عملية حاجز زعترة، تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها واعتقالاتها في الضفة الغربية وتداهم منازل المواطنين بنابلس ومحيطها بحثا عن منفذ العملية.

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #منفذي عملية حاجز زعترة #عملية نابلس #عملية حاجز زعترة

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة يصور بهذه الطريقة.. شاهد: الحجر الأسود الذي أنزله الله من الجنة كما لم تراه من قبل

منفذ عملية زعترة أصيب بجراح خلال العملية والأمن الفلسطيني أبلغ إسرائيل بخط سيره ومكان المركبة

الإعلام الإسرائيلي يزعم اعتقال الجيش منفذ عملية زعترة

محمد رمضان يُوجه رسالة لأهالي غزة بسبب مشاهد المخدرات

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 22 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب

إعلام الاحتلال يزعم : أجهزة أمن السلطة حددت السيارة التي نفذت عملية زعترة

هل سيتم اليوم الاعلان عن تخفيف الاجراءات المتعلقة بكورونا بغزة ؟ الصحة تجيب ..

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها

الحكومة الفلسطينية تحدد موعد عطلة عيد الفطر 2021

واشنطن بوست: “مهزلة” الانتخابات الفلسطينية ستجعل الحكومة ضعيفة وعباس أقل شعبية

حكومة اشتيه

الرئيس يترأس جلسة مجلس الوزراء: لن نقبل بإجراء انتخابات فلسطينية دون مشاركة القدس

الجيش

عملية حاجز زعترة: قوات الاحتلال تعتقل فتى وتهدد والدته بقتل زوجها!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية