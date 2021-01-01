عائلة جولدن: أعيدوا أبناءنا فورًا وما يحدث وصمة عار

القدس المحتلة / سما /

أصدرت عائلة الجندي هدار غولدن الأسير لدي حماس في غزة، اليوم الثلاثاء، بيان طالبت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي العمل على إعادة الجنود الاسرى فورا.

جاء ذلك بعد الشهادة التي أدلى بها مسئول موقع "واللا" السابق إيلان يشوعا أمام المحكمة التي تحقق في القضية 4000 التي تعتبر من أهم القضايا الجنائية المتهم فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

حيث اعترف يشوعا بأنه تلقى تعليمات بحذف التقارير الخاصة بالعائلات الثكلى وهو ما أثار حفيظة العائلة التي وصفت اعتراف يشوعا بأنه يمثل وصمة عار.

كما تساءلت: إلى أي مستوى يمكن ان نصل؛ إننا نصرخ منذ سنوات لكن المستوى السياسي يلتزم الصمت.