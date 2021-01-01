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الخطيب: اعتداءات الاحتلال بالقدس هدفها فرض واقع جديد

الثلاثاء 04 مايو 2021 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخطيب: اعتداءات الاحتلال بالقدس هدفها فرض واقع جديد



القدس المحتلة / سما /

أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل كمال الخطيب، أن المؤسسة الإسرائيلية تهدف لتصعيد الأوضاع في القدس، بغية خلق واقع سياسي يصب في مصلحة رئيس وزراء الكيان "بينامين نتنياهو".

وأكدّ "الخطيب" في تصريحات صحفية، أنّ جماعات المستوطنين يدعون لاقتحام الأقصى في الثامن والعشرين من شهر رمضان، أي قبل العيد بيوم.

وأوضح أن هذه الدعوات تجعل من المؤسسة الإسرائيلية عديمة الاخلاق والقيم وتتعامل مع المسجد الأقصى وفق منطقة القوة التي يجعلها لا تدرك غباء ممارساتها.

وأشار إلى أن المؤسسة الإسرائيلية باتت لا تدرك تقدير الأحداث، خاصة في ظل الدعوات المتكررة للاقتحام مع محاولات تدمير حي الشيخ جراح.

#كمال الخطيب #الحركة الاسلامية #الداخل المحتل #المسجد الاقصى #القدس

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