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شاهد.. مسلسل المداح الحلقة 22 كاملة مع حمادة هلال

الثلاثاء 04 مايو 2021 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل المداح الحلقة 22 كاملة مع حمادة هلال



القاهرة / سما

تستمر الاثارة والتشويق في مسلسل المداح الحلقة 22 كاملة مع حمادة هلال نبثها لكم كاملة بدون إعلانات مزعجة بكافة وسائل العرض والمشاهدة الالكترونية المختلفة وبكل الجودات المتوفرة للتسهيل على متابعينا.

مسلسل المداح الحلقة السابقة يلوم صابر؛ حسن لأنه اتجه لنفس سكته ويحذره من الاقتراب من هذا الأمر، وحسن يرد عليه بأن أزمته المادية هي ما جعلته يفعل ذلك، كما يذهب مصباح إلى سلام والد صابر ليخبره أمر.

يخبره بأن صابر يستخدم الهبة التي يملكها صابر يستخدمها مقابل الحصول على أموال، وسلام يلوم ابنه صابر، ويسأله عن الأموال التي اشترى بها الفيلا، وصابر يرد عليه بأن مرض أمه هو الذي دفعه لفعل ذلك.

المناقشة تزداد جدة بين سلام وابنه صابر، حيث يلومه سلام على ما يفعل وصابر يرد عليه بأنه يعرف الصح من الخطأ، فيطرده سلام من المنزل، وفي الحلقة 22 من مسلسل المداح نعرض لكم أحداث جديدة.

في الحلقة 22 من المسلسل اليوم؛ سلام يذهب إلى صابر في فيلته ويحذره من الطريق الذي يسير فيه ويطلب منه الرجوع، ولكن صابر يرفض ويطلب منه ألا يتخلى عنه ويطمئنه أنه لن يمشي في طريق الشيطان.

سلام يخبر ابنه صابر بأنه سيزوج رحاب لزين حيث اختارته هو أن يكون وكيلها ويقول أن رحاب هي أول شيء يخسره، وبتخطيط من صابر، عبد الرازق يذهب إلى زين ويطلب منه أن يسامحه وأن يعيده للعمل.

الحلقة الثانية والعشرين 22 من مسلسل المداح تستكمل بأحداث أكثر إثارة متوقعة حيث تتسارع الأحداث في كل حلقة من العمل الفني الدرامي الذي حقق نجاحا كبيرا مع النجم حمادة هلال ونخبة ممثلين مصريين.

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