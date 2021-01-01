حماس: اقتحام الأقصى المرتقب صاعق تفجير لثورة جديدة ضد الاحتلال

غزة /سما/

قالت حركة "حماس"، الثلاثاء، إن إعلان ودعوات ما يسمى جماعات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الأحد المقبل يمثل صاعق تفجير لثورة جديدة ضد جرائم الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه.

ودعت "حماس" على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي إن جماهير شعبنا الفلسطيني للتصدى ببسالة لاقتحام المستوطنين المرتقب للمسجد الأقصى ومواجهة ذلك بمختلف الوسائل والأدوات.

وأضاف القانوع أن خيارات شعبنا الفلسطيني مفتوحة لمواجهة عربدة الاحتلال وهمجيته المستمرة ضد شعبنا وانتهاكاته المتواصلة للمسجد الأقصى.