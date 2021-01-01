  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرويضي يُحذّر من خطر حقيقي يهدد أهالي حي الشيخ جراح

الثلاثاء 04 مايو 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرويضي يُحذّر من خطر حقيقي يهدد أهالي حي الشيخ جراح



رام الله /سما/

قال مستشار ديوان الرئاسة المحامي أحمد الرويضي، اليوم الثلاثاء، "إنّ هناك قضيتين مختلفتين يتم النظر بهما أمام محاكم الاحتلال حول منازل المواطنين في حي الشيخ جراح، الأولى بالقسم الشرقي الذي يحتوي على ثمانية وعشرين منزلاً ويتهدده خطر ترحيل سكانه والإستيلاء على منازله من قبل الجمعيات الاستيطانية".

وأضاف الرويضي، في حديثٍ (لإذاعة صوت فلسطين): "أنّ القرار الآخر يتعلق بالقسم الغربي من حي الشيخ جراح المعروف باسم "كوبانية ام هارون" والتي تحتوي على منزلين تم الاستيلاء عليهما قبل سنوت من قبل جمعيات استيطانية".

وتابع: "تم  تسجيل الأراضي هناك بشكل مزيف من قبل هذه الجماعات بتواطؤ مع دائرة الطابو الإسرائيلية لصالح الجمعيات الاستيطانية، وأنّ الحراك القانوني مدعوم من مؤسسات حقوقية قدمت التماساً امام محكمة الاحتلال العليا لتجميد عملية تسجيل قسيمة الأرض في أم هارون حتى الثالث من حزيران المقبل، حيث أصدرت المحكمة قرارا بإمهال الجمعيات الاستيطانية لتقديم اوراقها خلال شهر.

وحول حيثيات الثمانية وعشرين منزلاً المهدد أصحابها بالإخلاء، شدد على أنّ محكمة الاحتلال تسعى لانتزاع اعترافات من أصحاب الثمانية وعشرين منزلن بملكية الأراضي للجماعات الاستيطانية، وهو ما يرفضه الأهالي.

وأشار إلى أنّه لا يوجد أي قرار من محكمة الاحتلال بملكية الجماعات الاستيطانية للأراضي، وهو ما يفند هذه الادعاءات، مُؤكّداً على أنّ هناك وثائق من الطابو التركي تم تقديمها قبل سنوات لمحكمة الاحتلال تثبت ملكية الأراضي إلا أنّ المحكمة رفضت القضية وقامت بإغلاقها.

وحذر الرويضي من خطر حقيقي لإخلاء الأهالي من منازلهم، مُنوهاً إلى أنّ هناك اجتماع موسع، سيعقد غداً الأربعاء بين أهالي الحي والمحامين لتحديد المسار القانوني للقضية للحفاظ على منازل الحي، في ضوء الوثائق الجديدة التي تم ارفاقها مؤخراَ ضمن ملف القضية.

#ديوان الرئاسة #المحامي أحمد الرويضي #القدس #حي الشيخ جراح

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة يصور بهذه الطريقة.. شاهد: الحجر الأسود الذي أنزله الله من الجنة كما لم تراه من قبل

فتح ترد على تصريحات حمد بن جاسم حول الرئيس عباس: النصائح عبر الإعلام "ملغومة ومدسوسة"

الإعلام الإسرائيلي يزعم اعتقال الجيش منفذ عملية زعترة

محمد رمضان يُوجه رسالة لأهالي غزة بسبب مشاهد المخدرات

إعلام الاحتلال يزعم : أجهزة أمن السلطة حددت السيارة التي نفذت عملية زعترة

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 22 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب

"الفلك الدولي" يحدد موعد عيد الفطر في أغلب الدول الإسلامية

الأخبار الرئيسية

حكومة اشتيه

الرئيس يترأس جلسة مجلس الوزراء: لن نقبل بإجراء انتخابات فلسطينية دون مشاركة القدس

الجيش

عملية حاجز زعترة: قوات الاحتلال تعتقل فتى وتهدد والدته بقتل زوجها!

78

"فصائل المقاومة" الفلسطينية تدعو إلى الرباط في الأقصى يوم 28 الجاري

منفذ عملية زعترة أصيب بجراح خلال العملية والأمن الفلسطيني أبلغ إسرائيل بخط سيره ومكان المركبة

هل سيتم اليوم الاعلان عن تخفيف الاجراءات المتعلقة بكورونا بغزة ؟ الصحة تجيب ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية