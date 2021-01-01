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"الأوقاف" تُعقّب على اقتحام قوات الاحتلال مسجد عقربا الكبير

الثلاثاء 04 مايو 2021 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف" تُعقّب على اقتحام قوات الاحتلال مسجد عقربا الكبير



نابلس /سما/

عقّبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ظهر يوم الثلاثاء، على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الكبير في بلدة عقربا بعد محاصرته وقت صلاة الظهر ومنع الإمام من الدخول إليه، جنوب شرق نابلس شمالي الضفة الغربية امحتلة.

وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب في بيان صحفي: "إنّ ما تم في المسجد الكبير بعقربا هو تدنيس واضح لمكان عبادة مقدس من قبل قوات الاحتلال التي حاصرت المسجد واقتحمته وأجرت تفتيشًا داخله، واعتقلت عددًا من المصلين".

وأضاف أبو الرب: إنّ "جنود الاحتلال كانوا يلسبون أحذيتهم في تصرف يتناقض وأبسط القيم الدينية والإنسانية في التعامل مع المساجد وأماكن العبادة كما تم إقرارها في المواثيق والقوانين الدولية".

وذكر أنّ هذا التصرف المدان يحتاج إلى وقفة من قبل المؤسسات الحقوقية والقانوني والثقافية لمنع تكراره في أماكن العبادة والمساجد على وجه الخصوص، ووضع حد للاحتلال الذي يعمل على النيل من أبناء شعبنا من خلال انتهاك المقدسات وأماكن العبادة.

#وزارة الأوقاف #اقتحام مسجد #قوات الاحتلال #بلدة عقربا

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